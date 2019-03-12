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У Шария разразился крупный конфликт с россиянами: видео пропагандиста об Украине неожиданно возмутило Россию

12.03.2019 12:12
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У Шария разразился крупный конфликт с россиянами: видео пропагандиста об Украине неожиданно возмутило Россию

Одиозный пророссийский блогер Анатолий Шарий натолкнулся на разгромную критику россиян, на аудиторию которых он работает в постоянной критике Украины после "Евромайдана".

Неожиданное событие произошло накануне, когда в своей ненависти к Петру Порошенко Шарий принялся расхваливать поступок националистов, атаковавших президента в Черкассах, передает dialog.ua.

При этом ранее Шарий разгромно критиковал "Национальные дружины" на радость россиянам, однако теперь вдруг начал расхваливать их. При этом настоящим потрясением для блогера могла стать реакция российской аудитории, которая была шокирована попыткой поддержать "фашистов": жители России устроили в Шарию настоящий разгром в комментариях.

На этот факт обратил внимание известный украинский блогер, пишущий под ником "Львовский метрополитен". "Петушарий выпустил целых три видео, в которых хвалит нацжон и рассказывает, какие они красавчики. ЧТО КАГБЭ НАМЕКАЕТ. Любопытно, что даже его упоротые подписчики офигевают от происходящего) Вата в шоке от того, что шариков стал резко топить за "фошистов", - комментах полыхает", - комментирует он произошедшее.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, националисты, Порошенко, фашисты
 
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