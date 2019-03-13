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Доллар снова дорожает: Эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов
На 13 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 26,36 грн. Таким образом, доллар набрал в цене пять копеек после затяжного и заметного падения. Не является ли это началом обратной тенденции – ослаблении гривни, журналисты «Сегодня» узнавали у экспертов.
По мнению экономиста Алексея Куща, гривня просела в цене из-за монетарных решений Национального банка Украины (НБУ) и Министерства финансов.
«С одной стороны, Нацбанк продает коммерческим банкам сберегательные сертификаты по достаточно высокой доходности, с другой стороны – Министерство финансов продает ОВГЗ по 20% трех- и шестимесячные облигации, за счет этого привлекаются спекулятивные инвестиции нерезидентов», – считает Кущ.
Таким образом, по словам эксперта, создается искусственный дефицит гривни и предложение доллара. А вот фундаментальных экономических причин для крепкой гривни нет, считает экономист.
«Возможности Минфина по привлечению коротких и очень дорогих облигаций ограничены, как и возможности Нацбанка бесконечно выпускать сертификаты. По мере того, как они будут делать паузу в своих операциях на открытом рынке, пружина будет разжиматься и будет происходить курсовой отскок. Если Нацбанк и Минфин в течение месяца не будут выходить на открытый рынок, то я гарантирую курс вырастет сразу на гривню-полторы», – размышляет Кущ.
Однако до выборов, а возможно и до лета, курс останется на прежнем уровне, прогнозирует экономист.
В то же время в Совете НБУ уверяют: для укрепления гривни все же есть экономические основания.
По словам члена совета Василия Фурмана, главные факторы, которые поспособствовали укреплению гривни это:
- стабильные поступления от экспорта;
- активизация иностранных инвесторов, которые покупают государственные ценные бумаги.
«Мнения некоторых экспертов о том, что гривня специально удерживается до выборов, и прогнозы о понижении курса гривни после выборов – безосновательны, поскольку НБУ проводит политику плавающего обменного курса», – отметил Фурман.
Специалист напомнил, что, согласно прогнозу МВФ на 2019-2020 годы, украинская гривня будет стабильной и если даже будут колебания, то они будут незначительными.
«Завершился ли цикл укрепления сказать тяжело, так как курс определяется рынком. В отдельные периоды Нацбанк может выходить на рынок и продавать доллар из золотовалютных резервов, или выкупать, если есть избыток, сглаживая пиковые колебания гривни. Так, в январе-феврале было преобладание предложения валюты над спросом. Чистая покупка НБУ валюты за первые два месяца этого года составила 463 млн долларов», – отметил Фурман.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, доллар, выборы президента, курс валют
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