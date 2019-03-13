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Кабмин хочет отменить льготы: якобы инвалиды могут заработать

13.03.2019 08:31
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Кабмин хочет отменить льготы: якобы инвалиды могут заработать

По его словам министра социальной политики Андрея Ревы, в ближайшем будущем в Украине может появиться закон, согласно которому граждане станут получать государственную помощь вне зависимости от своего социального статуса. Размер выплат будет зависеть от доходов конкретного гражданина, пишет Политека.

Министр уверен, что таким образом государство сможет помочь адресно – только тем украинцам, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке.

Для тех, кому необходима госпомощь, правительство определит размер льгот согласно оценке уровня доходов и размера прожиточного минимума.

К примеру, человек с инвалидностью или со статусом ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС, по мнению министра, самостоятельно способен заработать на достойный уровень жизни.

Поэтому, таким социальным слоям населения господдержка не положена.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Кабмин, инвалиды, льготы
 
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