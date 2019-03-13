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Крым на грани катастрофы: на оккупированном полуострове произошел новый химический выброс
В аннексированный Крым вернулось экобедствие с новыми химвыбросами на севере.
Гидрометцентр оккупированного Россией Крыма представил отчет, согласно которому на севере полуострова выбросы химвеществ в атмосферу превышают норму практически в пять раз, передает "Диалог.UA".
Печальная ситуация сложилась в Армянске, где летом прошлого года впервые произошел выброс на заводе "Титан".
Также попал под удар соседний город Красноперекопск. Шокирующие цифры уровня загрязненности представила блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.
Ранее эксперт рассказала о катастрофе с пресной водой на полуострове из-за экологического бедствия. Также из-за оккупантов в этом году зафиксировали смерти десятерых дельфинов, что шокировало морских биологов.
Теги: Донбасс, Крым, катастрофа, химикаты
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