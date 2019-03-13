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Парламент Украины рассмотрят петицию о легализации медицинской марихуаны
Зарегистрированная на сайте Верховной Рады Украины петиция с требованием легализации использования марихуаны в медицинских и научных целях смогла набрать необходимые 25 тыс. подписей.
Как пишет replyua.net, авторы документа настаивают на том, что нужно на уровне законодательства урегулировать возможность доступа пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных формах склероза и многих других болезней.
Парламентариев призвали через внесение изменений в закон создать соответствующие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе, для разработки, клинических исследований и госрегистрации лекарственных средств или протоколов лечения, в которых предполагается использование продуктов с содержанием каннабиноидов. Также авторы петиции требуют урегулировать вопрос законного оборота продуктов с содержанием каннабиноидов, в том числе больными лицами.
Ранее сообщалось о том, как медицинская марихуана поможет больным людям.
Теги: Донбасс, марихуана, медицина
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