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Стало известно о масштабном сбое в работе сервисов Google
Начиная с 4:00 утра по киевскому времени отмечаются масштабные сбои в работе сервисов интернет-гиганта Google, в том числе, в поисковике системы Google, почтовом клиенте Gmail и сервисе видео YouTube.
Об этом идет речь в сообщении сервиса Downdetector, который отслеживает работу известных интернет-ресурсов.
Отмечается, что большая часть сообщений о трудностях с доступом или использованием этих ресурсов поступает из Японии, Гонконга (Китай), Восточной Австралии, стран Юго-Восточной Азии, Мумбаи (Индия) и некоторых американских штатов. Со слов пользователей, наиболее частая проблема с почтой Gmail – отсутствие возможности скачать или открыть вложенные файлы. Тем временем, на YouTube может медленно открываться воспроизведение видео или прямых трансляций.
В поисковике Google могут отмечаться проблемы с синхронизацией аккаунтов. Тем временем, по данным Downdetector, в Украине отсутствую проблемы с использованием этих сервисов.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Google, сбой
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