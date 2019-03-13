Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день

13.03.2019 08:14

Стоит снизить количество сладкого в ежедневном рационе, поскольку сладости, а именно добавленные в них сахара становятся лишним весом.



"Средняя суточная норма добавленного сахара должна быть не более 32-50 граммов. Это 5 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребление - не добавлять сахар в чай или кофе. Если же добавляете сахар - не ешьте дополнительно сладости", - заявила Супрун, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.



Сладости снижают чувствительность тканей к инсулину, оседают в капиллярах и делают их слабыми. Транс-жиры в сладостях провоцируют ненужное воспаление, вызывают или ухудшают атеросклероз - болезни сосудов. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.



Кроме того, сладости - это много "пустых" калорий. Из-за сладостей переизбытка калорий может и не быть, но есть недостаток микроэлементов и клетчатки, содержащихся в здоровой пище. Именно этих полезных веществ не хватает в рационе для здорового сердца.



Плохое питание вызывает высокие риски появления болезней сердца и сосудов и смертности от них.



"Если коротко - украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. Зато потребляют мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы", - отметила Супрун.



Много белого хлеба в рационе - это излишек соли, дополнительные скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса продукта и риски набрать лишний вес. В то же время в хлебе нет клетчатки и витаминов группы В, необходимых для нормальной работы кишечника, образования противоопухолевых жирных кислот с короткой цепью или для сглаживания пиков глюкозы в крови.



Супрун посоветовала предоставлять предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка это фрукты, овощи, орехи, семечки, соя и бобы.



"Мало фруктов в рационе - нехватка витаминов, клетчатки и соединений для здоровья сосудов. А украинцы едят мало фруктов - по данным Госкомстата, всего 123 грамма в день (как среднее яблоко)", - заявила Супрун.



Необходимо как минимум 300 граммов фруктов. Лучший вариант - свежие или замороженные фрукты.