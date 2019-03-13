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У Гройсмана утвердили передислокацию сил ПВО в Украине
13.03.2019 13:40
Кабинет министров утвердил передислокацию воинских частей сил противовоздушной обороны (ПВО), что должно повысить боевые возможности по защите неба над Украиной. Об этом говорится в распоряжении правительства, передает Сегодня.
"Правительством сделан очередной важный шаг по обеспечению эффективной противовоздушной обороны Украины с целью повышения обороноспособности государства – принято распоряжение о передислокации воинских частей (подразделений) Воздушных сил ВСУ. Реализация данного распоряжения расширит боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства", – сообщает Кабмин.
Согласно распоряжению правительства, под передислокацию попадут следующие воинские части:
- А1659 из военного городка № 35 (г. Мариуполь Донецкой области) в военный городок № 8 (г. Золотоноша Черкасской области);
- зенитно-ракетный дивизион воинской части А2800 из военного городка № 6 (поселок Радостное Беляевского района Одесской области) в военный городок № 13 (с. Нерубайское Беляевского района Одесской области);
- А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области);
- отдельный радиолокационный взвод воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области);
- отдельный радиолокационный взвода воинской части А3737 из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 21 (г. Староконстантинов Хмельницкой области);
- пункт наведения авиации из военного городка № 2 (г. Мукачево Закарпатской области) в военный городок № 91А (с. Павшино Мукачевского района Закарпатской области).
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ПВО, Гройсман
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