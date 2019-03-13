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Украинцы назвали имя человека, который победит на президентских выборах. Результаты соцопроса

13.03.2019 21:35
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Украинцы назвали имя человека, который победит на президентских выборах. Результаты соцопроса

23,9% украинцев считают, что на выборах президента Украины победит действующий глава государства Петр Порошенко.

Таковы результаты исследования, проведенного социологической группой SOCIS, передает НВ.

19,3% опрошенных думают, что победит шоумен Владимир Зеленский. Еще 13,2% респондентов считают, что страну возглавит лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

При этом, 24% украинцев не знают, кто победит на выборах. Еще 9,3% отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводился с 5 по 10 марта. Было опрошено 2000 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Согласно данным последнего опроса, в президентском рейтинге лидирует Зеленский. Затем с большим отставанием идет Порошенко. Замыкает тройку лидеров Тимошенко.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, выборы президента
 
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