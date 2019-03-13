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Украинцы назвали имя человека, который победит на президентских выборах. Результаты соцопроса
23,9% украинцев считают, что на выборах президента Украины победит действующий глава государства Петр Порошенко.
Таковы результаты исследования, проведенного социологической группой SOCIS, передает НВ.
19,3% опрошенных думают, что победит шоумен Владимир Зеленский. Еще 13,2% респондентов считают, что страну возглавит лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.
При этом, 24% украинцев не знают, кто победит на выборах. Еще 9,3% отказались отвечать на вопрос.
Опрос проводился с 5 по 10 марта. Было опрошено 2000 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Согласно данным последнего опроса, в президентском рейтинге лидирует Зеленский. Затем с большим отставанием идет Порошенко. Замыкает тройку лидеров Тимошенко.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, выборы президента
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