Последние новости раздела
- В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»19:43
- Украинцев обрадовали дополнительными выходными на Пасху19:31
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Доллар снова дорожает: Эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов19:00
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
- «Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко18:30
- Украина требует, чтобы ОБСЕ прокомментировала происходящее на Донбассе18:17
- С 1 апреля многодетные семьи Украины будут получать дополнительные выплаты18:00
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР" 17:45
- Як в Україні виробляють фуа-гра: шокуюче ВІДЕО17:30
В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»
13.03.2019 19:43
Так называемый «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил, что боец ВСУ якобы «попросился перейти в ряды ЛНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ,
Так, Марочко уточнил:
«Вследствие увеличения недовольных условиями службы украинских солдат, через доверенных лиц на сопредельной территории к нам обратился военнослужащий ВСУ с просьбой в оказании помощи для перехода на территорию Луганской Народной Республики. Он готов сообщить нам полезную в работе информацию».
Также, Марочко добавил, что на данный момент главари НВФ якобы «отрабатывают комплекс мероприятий для оказания помощи в его безопасном переходе на нашу территорию».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ЛНР, ВСУ, ОРЛО
Читайте также:
- Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Бойцы ВСУ ликвидировали САУ и ракетный комплекс боевиков: Россия несет колоссальные потери на Донбассе
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- В «ЛНР» задержали крупную партию сыра, масла и мака на более чем 100 тыс. гривен
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО
- В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»19:43
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
- «Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко18:30
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР" 17:45
- Прошел подготовку в РФ: в зоне ООС задержан член группировки «ЛНР»17:00
- В зоне ООС двое украинских военных получили ранение в результате обстрела боевиков16:45
- Под Ясиноватой военный подорвал гранату: двое погибших, один раненый16:15
- В "ЛНР" сообщают о введении принудительной трудовой повинности - СМИ 15:30
- Эвакуированы для оказания медпомощи: В зоне ООС под обстрел попали военные15:10
- В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»19:43
- Украинцев обрадовали дополнительными выходными на Пасху19:31
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Доллар снова дорожает: Эксперты объяснили, что ждет гривню после выборов19:00
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
- «Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко18:30
- Украина требует, чтобы ОБСЕ прокомментировала происходящее на Донбассе18:17
- С 1 апреля многодетные семьи Украины будут получать дополнительные выплаты18:00
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР" 17:45
- Як в Україні виробляють фуа-гра: шокуюче ВІДЕО17:30
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина