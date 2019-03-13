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В Украине начали выдавать субсидии наличкой

13.03.2019 09:00
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В Украине начали выдавать субсидии наличкой

В Украине начала действовать монетизация субсидий, согласно которой люди получили соответствующие льготы в денежной форме.

Первыми впечатлениями от реформы поделился журналист Федор Прокопчук в Facebook. Он рассказал о реалиях монетизации.

"Мама получила субсидию. Деньгами, на руки. Говорит, теперь ждет, когда придет платежка за газ, чтобы знать сколько платить надо. Параллельно рассказала несколько смешных историй", – поделился Прокопчук.

Так, одна из ее знакомых, получив деньги, пришла на почту спросить, как и что ей нужно оплатить, если она пользуется только дровяным котлом.

"Здесь включилась мама, которой я все тонкости монетизации разъяснял. Говорит: "Если тебе эти деньги не надо, то купи нам всем конфет. А если надо, то трать на что хочешь после того, как за газ заплатишь", – рассказал журналист.

"Еще одна соседка, которая тоже дровами курит (эта правда в печке) и стояла немного сзади в очереди, тихонько вышла и сразу за те деньги купила себе пару килограмм шоколадных вафель. Люблю я такие монетизационные истории", – отметил Прокопчук.

Он также решил выяснить, как быть, когда есть неиспользованная субсидия.

"Газзбут должен сам остаток субсидии (переплату) на лицевом счете потребителя учесть при выставлении счета за газ за февраль. То есть, счет за февраль, который поступит в марте, должен быть уменьшен на сумму остатка субсидии", – пояснил в комментарии заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Украины Алексей Хабатюк.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, наличные, субсидия
 
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