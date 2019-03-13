- В Украине начали выдавать субсидии наличкой09:00
- "ДНРовцы" расправились со своим командиром и бежали в "ЛНР"08:45
- Кабмин хочет отменить льготы: якобы инвалиды могут заработать08:31
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- Съёмки сериала «Слуга народа – 3» окончены08:00
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»07:45
- Крым на грани катастрофы: на оккупированном полуострове произошел новый химический выброс07:30
- Блокпосты ОРДО: люди возмущены работой КПП «ДНР»07:15
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают22:01
В Украине начали выдавать субсидии наличкой
В Украине начала действовать монетизация субсидий, согласно которой люди получили соответствующие льготы в денежной форме.
Первыми впечатлениями от реформы поделился журналист Федор Прокопчук в Facebook. Он рассказал о реалиях монетизации.
"Мама получила субсидию. Деньгами, на руки. Говорит, теперь ждет, когда придет платежка за газ, чтобы знать сколько платить надо. Параллельно рассказала несколько смешных историй", – поделился Прокопчук.
Так, одна из ее знакомых, получив деньги, пришла на почту спросить, как и что ей нужно оплатить, если она пользуется только дровяным котлом.
"Здесь включилась мама, которой я все тонкости монетизации разъяснял. Говорит: "Если тебе эти деньги не надо, то купи нам всем конфет. А если надо, то трать на что хочешь после того, как за газ заплатишь", – рассказал журналист.
"Еще одна соседка, которая тоже дровами курит (эта правда в печке) и стояла немного сзади в очереди, тихонько вышла и сразу за те деньги купила себе пару килограмм шоколадных вафель. Люблю я такие монетизационные истории", – отметил Прокопчук.
Он также решил выяснить, как быть, когда есть неиспользованная субсидия.
"Газзбут должен сам остаток субсидии (переплату) на лицевом счете потребителя учесть при выставлении счета за газ за февраль. То есть, счет за февраль, который поступит в марте, должен быть уменьшен на сумму остатка субсидии", – пояснил в комментарии заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Украины Алексей Хабатюк.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, наличные, субсидия
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»
- В "ПриватБанке" констатируют рекордные темпы снятия наличности
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Украинские вкладчики не смогут получить свой депозит наличными
- Магазины боятся потерять свои деньги и отказываются от безналичных расчетов с клиентами
- Украинских чиновников обяжут декларировать наличные
- "ДНРовцы" расправились со своим командиром и бежали в "ЛНР"08:45
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»07:45
- Блокпосты ОРДО: люди возмущены работой КПП «ДНР»07:15
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают22:01
- В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто21:31
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина20:58
- На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных20:29
- Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов20:02
- Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"18:59
- В одной из школ Донетчины снесло часть крыши18:27
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- В Украине начали выдавать субсидии наличкой09:00
- "ДНРовцы" расправились со своим командиром и бежали в "ЛНР"08:45
- Кабмин хочет отменить льготы: якобы инвалиды могут заработать08:31
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- Съёмки сериала «Слуга народа – 3» окончены08:00
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»07:45
- Крым на грани катастрофы: на оккупированном полуострове произошел новый химический выброс07:30
- Блокпосты ОРДО: люди возмущены работой КПП «ДНР»07:15
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- «Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой