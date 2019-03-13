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Возвращение в Украину: Пограничники не собираются пропускать Саакашвили

13.03.2019 11:46
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Возвращение в Украину: Пограничники не собираются пропускать Саакашвили

Госпогранслужба Украины не намерена пускать Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу. Об этом «Би-би-си Украина» сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Это лицо не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда на Украину до 2021 года,» — заявили в Госпогранслужбе.

Напомним, Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о своем намерении вернуться в Украину 1 апреля. 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Саакашвили
 
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