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Что-то грядет? Ляшко выступит со срочным заявлением о своем участии в выборах
Главный радикал страны и претендент на должность президента Украины Олег Ляшко уже сегодня в стенах Верховной Рады намерен выступить с важным заявлением, касающимся его дальнейшего участия в президентской гонке.
Как передает replyua.net, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. «Сегодня в 09:45 я сделаю в парламенте важное заявление о своем дальнейшем участии в президентской избирательной кампании», - проинформировал он.
Отметим, что на сегодняшний день в перечне кандидатов в президенты 39 человек. Центризбирком ранее отменил регистрацию трех кандидатов в президенты. ЦИК на официальном уровне утвердила отмену участия в предвыборной гонке Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова и Евгения Мураева.
Напомним, что в ноябре прошлого года, в связи с коммунальной катастрофой в ряде украинских городов, Ляшко на своей странице в социальной сети опубликовал гневный пост-обращение к руководству страны. Он отметил, что простые люди не должны быть заложниками бездействия чиновников.
Теги: Донбасс, Олег Ляшко, выборы президента
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