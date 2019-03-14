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К началу недели в Украину ворвется настоящее весеннее тепло
Уже в это воскресенье в Украине будет по-весеннему тепло, хотя накануне в отдельных регионах пройдут дожди. Об этом рассказали в украинском Гидрометцентре.
Дожди придут в нашу страну с Запада и на несколько дней охватят половину Украины. Однако уже к концу недели будет сухо. Одновременно с этим температура воздуха существенно повысится, и уже в понедельник, 18 марта, в Украине будет по-настоящему тепло — +17−19°С.
В пятницу, 15 марта, воздух прогреется до +8−11°С. Дожди пройдут на Западе Украины и, возможно, в некоторых регионах на Востоке.
В субботу, 16 марта, будет пасмурно и дождливо почти на всей территории, за исключением Юга. Температура останется на прежнем уровне и только на Востоке немного похолодает — +8−6°С.
В воскресенье, 17 марта, в Украину ворвется настоящее весеннее тепло. Дождей не ожидается, а столбик термометра достигнет отметки +17−19°С.
В понедельник, 18 марта, на всей территории будет также тепло и солнечно, как накануне. Зонтики не понадобятся, а воздух прогреется до впечатляющих +18−19°С.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, потепление
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