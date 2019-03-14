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Михаил Саакашвили купил билет на самолет до Киева на 1 апреля
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении возвратиться в Украину 1 апреля. Об этом сообщил известному журналисту Дмитрию Гордону, продемонстрировав тому электронный авиабилет.
Бывший грузинский лидер убежден, что президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов. Следовательно, не сможет воспрепятствовать въезду в Украину.
Тем временем в Государственной пограничной службе пропускать Саакашвили в Украину не собираются. А первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала в соцсети следующее:
"Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию".
Напомним, в мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство, а в июле 2017-го утратил его. Петр Порошенко издал соответствующий указ - из-за ложных сведений, которые политик указал при получении украинского паспорта. Например, умолчал про открытые уголовные дела против него на родине.
10 сентября 2017 года Саакашвили прорвался к нам в сопровождении нескольких нардепов и сотен сторонников, которые буквально внесли его на территорию Украины.
12 февраля 2018 года Михо задержали в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории данной страны. Сейчас политик проживает в Нидерландах. Въезд в Украину ему запрещен до 2021 года.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Киев, билет, самолет, Саакашвили
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