Пенсии теперь не для всех: что изменится в Украине

14.03.2019 16:40

В 2019 году в Украине увеличили минимальный трудовой стаж для того, чтобы выйти на пенсию

Тем, кто хочет воспользоваться правом выйти на пенсию в 63 необходимо проработать от 16 до 26 лет.

Украинцы, что платят ЕСВ на около пятнадцати или более лет, будут иметь возможность уйти на заслуженный отдых в 65 лет. А те, кто не наработал пятнадцати лет стажа, могут рассчитывать исключительно на правительственную социальную помощь.

Новый закон говорит, что жители Украины могут наработать нужный стаж для пенсии четырьмя способами — льготным, страховым, специальным, общим. Последний применяется для 9 процентов жителей Украины. Его подсчитывают с помощью трудовой книги и в него могут входить и другие типы трудового стажа.

Ранее сообщалось, что украинский ветеран переехал в Россию и стал заложником системы.

Михали Ливке — 93-летний ветеран, который переехал в Россию к своему сыну. Михаил в 1944 году служил на Львовской железной дороге. Однако его удостоверение ветерана не признают в Архангельской области.

«Пенсии у Михаила нет. За украинской надо ехать в родной Хуст, а это не под силу 93-летнему ветерану. Российскую пенсию он сможет получать только после получения вида на жительство, но подать заявление Михаилу можно только через год – пока ветерану удалось получить разрешение на временное проживание на территории России. Лечиться в России бесплатно Михаил тоже не может», – сказано в публикации.

Источник: politeka.net