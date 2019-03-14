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Пенсии теперь не для всех: что изменится в Украине
В 2019 году в Украине увеличили минимальный трудовой стаж для того, чтобы выйти на пенсию
Тем, кто хочет воспользоваться правом выйти на пенсию в 63 необходимо проработать от 16 до 26 лет.
Украинцы, что платят ЕСВ на около пятнадцати или более лет, будут иметь возможность уйти на заслуженный отдых в 65 лет. А те, кто не наработал пятнадцати лет стажа, могут рассчитывать исключительно на правительственную социальную помощь.
Новый закон говорит, что жители Украины могут наработать нужный стаж для пенсии четырьмя способами — льготным, страховым, специальным, общим. Последний применяется для 9 процентов жителей Украины. Его подсчитывают с помощью трудовой книги и в него могут входить и другие типы трудового стажа.
Ранее сообщалось, что украинский ветеран переехал в Россию и стал заложником системы.
Михали Ливке — 93-летний ветеран, который переехал в Россию к своему сыну. Михаил в 1944 году служил на Львовской железной дороге. Однако его удостоверение ветерана не признают в Архангельской области.
«Пенсии у Михаила нет. За украинской надо ехать в родной Хуст, а это не под силу 93-летнему ветерану. Российскую пенсию он сможет получать только после получения вида на жительство, но подать заявление Михаилу можно только через год – пока ветерану удалось получить разрешение на временное проживание на территории России. Лечиться в России бесплатно Михаил тоже не может», – сказано в публикации.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, реформа, пенсии
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