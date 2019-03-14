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Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО

14.03.2019 19:11
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Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и встретился с военнослужащими полка Азов. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 14 марта,передает Корреспондент.

"Прежде всего, я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги до Зайцево", – сказал президент.

Порошенко добавил, что власть делает все, "чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм".

По словам президента, он очень ценит тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии. "Я хочу поблагодарить за наше единство", – сказал Порошенко и попутно поблагодарил присутствующего на встрече бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, воины, Порошенко
 
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