- Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО19:11
- К началу недели в Украину ворвется настоящее весеннее тепло18:40
- Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ18:20
- В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ17:30
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Ждать осталось всего ничего: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20 градусов17:00
- Пенсии теперь не для всех: что изменится в Украине16:40
- Крики и хаос: в киевском метрополитене произошло ЧП16:29
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Кто и зачем "привязал" Порошенко к делу Укроборонпрома: эксперт о тайнах коррупционного скандала 15:30
Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО
Президент Украины Петр Порошенко посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и встретился с военнослужащими полка Азов. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 14 марта,передает Корреспондент.
"Прежде всего, я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги до Зайцево", – сказал президент.
Порошенко добавил, что власть делает все, "чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм".
По словам президента, он очень ценит тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии. "Я хочу поблагодарить за наше единство", – сказал Порошенко и попутно поблагодарил присутствующего на встрече бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, воины, Порошенко
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро
- Круче, чем золотая рыбка: житель Вены выловил из Дуная около 100 тысяч евро
- Курс НБУ на 4 июля: доллар – 24,82 грн, евро – 27,63 грн
- Курсы валют в Донецке (11 августа)
- На "Донбасс Арене" нашли "бомбу". Саперы приступили к обезвреживанию (ФОТО)
- Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ18:20
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника12:20
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
- Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО19:11
- К началу недели в Украину ворвется настоящее весеннее тепло18:40
- Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ18:20
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ17:30
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Ждать осталось всего ничего: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20 градусов17:00
- Пенсии теперь не для всех: что изменится в Украине16:40
- Крики и хаос: в киевском метрополитене произошло ЧП16:29
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект