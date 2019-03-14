- Приметы на 14 марта: что категорически нельзя делать в день Евдокии11:31
- Что-то грядет? Ляшко выступит со срочным заявлением о своем участии в выборах11:16
- Синоптики рассказали, кого сегодня погода «побалует» дождями и мокрым снегом11:00
- В Кабмине заявили, что пенсии украинцам будут начисляться по-другому10:48
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
- Как украинцам пересчитают пенсии и выплатят одноразовую помощь: названы главные условия08:32
- «Центробанк ДНР» выпустил памятный знак с изображение убитого Захарченко08:16
- Жители "ЛНР" массово снимают деньги и "штурмуют" магазины 08:00
Приметы на 14 марта: что категорически нельзя делать в день Евдокии
14 марта отмечается День преподобной мученицы Евдокии. Она смогла раскаяться в совершенных грехах под влиянием веры во Христа, после чего решила посвятить себя Богу. В награду получила дар исцелять болезни и даже воскрешать умерших. Узнайте о приметах и традициях в этот день, пишут Подробности.
В день 14 марта, как правило, поднимался сильный ветер. Если земля к этому дню освобождалась от снега, то ветра выдували лишнюю влагу, тем самым делая почву все более пригодной для начала посевной. Традиционно этот день считался самым благоприятным для начала полевых работ, воздух достаточно прогревался к этому дню, земля освобождалась от снежного покрова и увлажнялась в нужной степени.
С утра верующие поминают в своих молитвах святую Евдокию, просят у нее исцеления от болезней, лихорадки, молятся также за безнадежных больных.
Народные приметы и обычаи дня
Зачастую к этому дню прилетали ласточки. К этим пернатым отношение было особенно уважительное: считалось, что эта птичка является символом домашнего очага, а также материнства и отцовства. В день принято было угощать ласточек хлебными крошками, тем самым оказывать им почет и признание.
Так как 14 марта считается днем начала полевых работ, то принято было в народе и проводить особенный ритуал на приближение весны. С этой целью хозяйки с утра спешили в лес и набирали сучья. Считалось, что огонь, разведенный при помощи именно этих сучьев, способен ускорить приход весны.
Приметы на погоду
Особенное внимание 14 марта уделяли погодным приметам, так как они помогали правильно организовать посевную кампанию для улучшения качества урожая.
- Считалось, что теплый и солнечный день на Евдокию указывал на раннюю и теплую весну, а также на щедрый урожай зерновых, грибов и овощей.
- Также теплый день указывал на жаркое лето и хороший сенокос, что было важной приметой для крестьян.
- Хороший урожай хлеба сулил дождь на Евдокию, а также густой туман, который стелился над землей.
- Холода в этот день считались неблагоприятной приметой: если четырнадцатое марта отмечалось заморозками, то не следовало ожидать хорошего урожая гречки, а метель в этот день предсказывала холодную погоду на весь оставшийся год.
- Холодная Евдокия считалась приметой поздней и холодной весны.
Что нельзя делать 14 марта
Чтобы защитить себя от сплетен и злословия - читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.
В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не осуществятся.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, религия, приметы
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника
- Покров Пресвятой Богородицы 2017: что нельзя делать в праздник
- Тиллерсон: "Террористы "ЛДНР" захватывают дома религиозных меньшинств Донбасса и используют их в военных целях"
- В Украине хотят отменить Яблочный Спас
- Барак Обама празднует Песах
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
- «Центробанк ДНР» выпустил памятный знак с изображение убитого Захарченко08:16
- Жители "ЛНР" массово снимают деньги и "штурмуют" магазины 08:00
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»19:43
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Приметы на 14 марта: что категорически нельзя делать в день Евдокии11:31
- Что-то грядет? Ляшко выступит со срочным заявлением о своем участии в выборах11:16
- Синоптики рассказали, кого сегодня погода «побалует» дождями и мокрым снегом11:00
- В Кабмине заявили, что пенсии украинцам будут начисляться по-другому10:48
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Очередной астероид движется по направлению к Земле09:47
- Гигантская 15-метровая анаконда в Бразилии заблокировала все русло реки (ВИДЕО)09:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект