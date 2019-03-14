Приметы на 14 марта: что категорически нельзя делать в день Евдокии

14.03.2019 11:31

14 марта отмечается День преподобной мученицы Евдокии. Она смогла раскаяться в совершенных грехах под влиянием веры во Христа, после чего решила посвятить себя Богу. В награду получила дар исцелять болезни и даже воскрешать умерших. Узнайте о приметах и традициях в этот день, пишут Подробности.

В день 14 марта, как правило, поднимался сильный ветер. Если земля к этому дню освобождалась от снега, то ветра выдували лишнюю влагу, тем самым делая почву все более пригодной для начала посевной. Традиционно этот день считался самым благоприятным для начала полевых работ, воздух достаточно прогревался к этому дню, земля освобождалась от снежного покрова и увлажнялась в нужной степени.

С утра верующие поминают в своих молитвах святую Евдокию, просят у нее исцеления от болезней, лихорадки, молятся также за безнадежных больных.

Народные приметы и обычаи дня

Зачастую к этому дню прилетали ласточки. К этим пернатым отношение было особенно уважительное: считалось, что эта птичка является символом домашнего очага, а также материнства и отцовства. В день принято было угощать ласточек хлебными крошками, тем самым оказывать им почет и признание.

Так как 14 марта считается днем начала полевых работ, то принято было в народе и проводить особенный ритуал на приближение весны. С этой целью хозяйки с утра спешили в лес и набирали сучья. Считалось, что огонь, разведенный при помощи именно этих сучьев, способен ускорить приход весны.

Приметы на погоду

Особенное внимание 14 марта уделяли погодным приметам, так как они помогали правильно организовать посевную кампанию для улучшения качества урожая.

Считалось, что теплый и солнечный день на Евдокию указывал на раннюю и теплую весну, а также на щедрый урожай зерновых, грибов и овощей.

Также теплый день указывал на жаркое лето и хороший сенокос, что было важной приметой для крестьян.

Хороший урожай хлеба сулил дождь на Евдокию, а также густой туман, который стелился над землей.

Холода в этот день считались неблагоприятной приметой: если четырнадцатое марта отмечалось заморозками, то не следовало ожидать хорошего урожая гречки, а метель в этот день предсказывала холодную погоду на весь оставшийся год.

Холодная Евдокия считалась приметой поздней и холодной весны.

Что нельзя делать 14 марта

Чтобы защитить себя от сплетен и злословия - читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.

В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не осуществятся.

Источник: https://from-ua.com