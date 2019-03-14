- Миллионы украинцев потеряли субсидии: куда исчезли обещанные "живые деньги"21:40
- ПриватБанк ввел важные изменения в Приват2421:20
- «Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка21:00
- В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года20:40
- В Хмельницком на рекламном билборде показывали взрослое видео20:20
- Михаил Саакашвили купил билет на самолет до Киева на 1 апреля20:00
- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО19:11
- К началу недели в Украину ворвется настоящее весеннее тепло18:40
ПриватБанк ввел важные изменения в Приват24
Государственный банк "ПриватБанк" сообщил важную информацию о том, что в мобильном приложении "Приват24" версии для Android, запустил продажу единого электронного билета для проезда в метро и городском транспорте Киева. Об этом в среду, 13 марта, сообщет издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на сайт Минфин.
В онлайн-банкинге "Приват24" для Android Приватабанк начал онлайн продажу единого электронного билета для проезда в метро и городском транспорте в городе Киеве.
Данную покупку можно осуществить в разделе меню "Транспорт" мобильного онлайн банкинга приложения – выбрать иконку «Киев» и купить билет Kyiv Smart Card.
После оплаты в Приват24 появится электронный билет с QR-кодом, который нужно отсканировать в специальных устройствах в столичном наземном транспорте или на новых турникетах метрополитена.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, билеты, ПриватБанк, Приват24
- Приватбанк возглавил турецкий реформатор
- Цены в апреле. Овощи и мясо дорожают без причины, а топливо - по воле Кабмина
- Коломойского могут судить за ПриватБанк
- Глава ПриватБанка Шлапак подал в отставку
- К отделению банка, где расстреляли пять человек, несут свечи и цветы
- На матч «Шахтер» – «Рома» уже продано 30 тысяч билетов
- «Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка21:00
- В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года20:40
- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ18:20
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- Миллионы украинцев потеряли субсидии: куда исчезли обещанные "живые деньги"21:40
- ПриватБанк ввел важные изменения в Приват2421:20
- «Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка21:00
- В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года20:40
- В Хмельницком на рекламном билборде показывали взрослое видео20:20
- Михаил Саакашвили купил билет на самолет до Киева на 1 апреля20:00
- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО19:11
- К началу недели в Украину ворвется настоящее весеннее тепло18:40
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ