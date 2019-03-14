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«Работа идет»: в ОБСЕ сообщили об обсуждении Украиной и ОРДЛО списка пленных

14.03.2019 07:30
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«Работа идет»: в ОБСЕ сообщили об обсуждении Украиной и ОРДЛО списка пленных

Украинская сторона и представители ОРДЛО обсуждают списки удерживаемых лиц для их обмена. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.

Так, по итогам заседания ТКГ Сайдик отметил:

«Списки обсуждаются, уточняется положение тех, кто находится в этих списках. Это очень детальная работа, и эта работа идет».

Кроме того, он отметил, что подгруппа затронула тему улучшения условий пересечения линии соприкосновения. При этом Сайдик выразил свою неудовлетворенность темпами реконструкции пункта пропуска у возле Станицы Луганской:

«Я очень недоволен положением дел по этому вопросу. К сожалению, до сих пор нам не удалось улучшить условия перехода».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ОРДЛО, пленные
 
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