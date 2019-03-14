Россия подготовила удар по Украине

14.03.2019 07:10

До конца года «Газпром» намерен прекратить транзит газа через Трансбалканский коридор, который обеспечивает поставки через Украину, Молдавию и Румынию в Болгарию. Об этом говорится в письме «Газпром экспорта», полученном министерством энергетики Болгарии, передает Политека.

Как заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, страна оставляет за собой право потребовать от «Газпрома» компенсировать транзитные платежи, которые Болгария должна получать с 2020 года. Она уточнила, что это случится в том случае, если вторая транзитная ветка «Турецкого потока» не пойдет через Болгарию.

Отметим, что «Булгартрансгаз» еще в январе принял решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ «Турецкого потока». Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для газоснабжения Турции, вторая — для потребителей из стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Источник: from-ua.com