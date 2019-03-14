Стало известно о важных переменах в армии: военнослужащих ждет серьезное повышение дохода

14.03.2019 12:00

Новости, касающиеся бойцов ВСУ, которые воюют на первой линии разграничения, анонсировал глава государства Петр Порошенко.

Уже с 1 апреля 2019 года доплата военнослужащим на первой линии составит 12 тысяч гривен.

Таким образом, в совокупности бойцы на первой линии операции объединенных сил станут получать порядка 22 тысяч гривен в месяц, передает "Прямой". Об этом во время рабочей поездки в Черниговскую область заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что часто бывает на фронте и каждый раз убеждается в героизме и мужестве украинских защитников. "Безусловно, мы должны достойно наградить их и их семьи", - отметил глава государства. И рассказал о предстоящем, с 1 апреля, повышении.

Стоит отметить, что соответствующий приказ уже подписал глава оборонного ведомства Степан Полторак. Напомним, президент Украины сообщил о предстоящих испытаниях баллистических ракет и назвал регион, где опробуют новейшие разработки оборонно-промышленного комплекса. Ранее сообщалось: новым заместителем Александра Турчинова в СНБО стал экс-кандидат в президенты Сергей Кривонос.



Источник: www.dialog.ua