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Стало известно о важных переменах в армии: военнослужащих ждет серьезное повышение дохода
Новости, касающиеся бойцов ВСУ, которые воюют на первой линии разграничения, анонсировал глава государства Петр Порошенко.
Уже с 1 апреля 2019 года доплата военнослужащим на первой линии составит 12 тысяч гривен.
Таким образом, в совокупности бойцы на первой линии операции объединенных сил станут получать порядка 22 тысяч гривен в месяц, передает "Прямой". Об этом во время рабочей поездки в Черниговскую область заявил президент Украины Петр Порошенко.
Он отметил, что часто бывает на фронте и каждый раз убеждается в героизме и мужестве украинских защитников. "Безусловно, мы должны достойно наградить их и их семьи", - отметил глава государства. И рассказал о предстоящем, с 1 апреля, повышении.
Стоит отметить, что соответствующий приказ уже подписал глава оборонного ведомства Степан Полторак. Напомним, президент Украины сообщил о предстоящих испытаниях баллистических ракет и назвал регион, где опробуют новейшие разработки оборонно-промышленного комплекса. Ранее сообщалось: новым заместителем Александра Турчинова в СНБО стал экс-кандидат в президенты Сергей Кривонос.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, зарплата, армия, повышение
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