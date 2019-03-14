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Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации
Вакцинация – самый безопасный способ защититься от инфекционных болезней, однако есть и медицинские противопоказания к прививкам, написала 12 марта в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Гордон.
"Этот перечень невелик. Прививки не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется", – заявила Супрун.
По ее словам, в список противопоказаний входят острое заболевание, сопровождающееся температурой выше 38,5 °С, серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины и известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины.
Также иммунитет может не сформироваться при химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе.
"При беременности нельзя делать прививки КПК [корь, паротит, краснуха] и другими вакцинами, содержащими живые вирусы, а также если были аллергические реакции на аминогликозиды, введение препаратов крови. БЦЖ [прививку от туберкулеза] не делают, если ребенок при рождении весит менее 2,5 кг, инфицирован туберкулезом, имеет дефекты системы фагоцитоза. ОПВ (живая полиомиелитная вакцина) не вводится, если есть тяжелые формы гипогаммаглобулинемии (состояния иммунодефицита) или кто-то из членов семьи имеет противопоказания к этой вакцине", – продолжила Супрун.
Она подчеркнула, что противопоказания на срок, больший чем две недели, определяет только иммунологическая комиссия.
"Она обычно собирается в районной больнице или городской или областной поликлинике", – добавила и.о. главы Минздрава.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, вакцинация
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