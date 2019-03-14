- В мекке украинского туризма вводят налог для гостей города14:40
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- В Киеве БТР протаранил авто военной инспекции. ВИДЕО13:01
- Политолог предсказал нехороший прогноз: если все так пойдет и дальше, нас может ждать «война» уже 31 марта12:40
- В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника12:20
- Стало известно о важных переменах в армии: военнослужащих ждет серьезное повышение дохода 12:00
- В работе популярных соцсетей произошел глобальный сбой11:45
- Приметы на 14 марта: что категорически нельзя делать в день Евдокии11:31
В мекке украинского туризма вводят налог для гостей города
Во Львове вводят туристический налог. С 1 апреля путешественникам придется заплатить от 0,2% до 0,5% от минималки (на сегодня это 4173 гривен) ежедневно при аренде жилья для ночевки в городе. Такое решение 11 марта приняла сессия Львовского горсовета.
Отмечается, что ставки туристического сбора приводятся в соответствие с Налоговым кодексом Украины. Они касаются и внутреннего, и въездного туризма.
Размер сбора зависит от стоимости ночевки:
- до 350 грн – 0,2% (8,35 грн);
- от 350 грн до 750 грн – 0,3% (12,52 грн);
- от 750 до 1200 грн – 0,4% (16,69 грн);
- от 1200 грн – 0,5% (20,86 грн).
Уточняется, что при расчете ставки турсбора будет учитываться и общая стоимость аренды номера, квартиры или дома, независимо от количества проживающих.
Новым налогом будут облагаться абсолютно все приезжающие с ночевкой во Львове.
Исключение сделали для таких категорий:
-местные жители;
-резиденты, прибывшие в командировку;
-люди с инвалидностью и их сопровождающие;
-ветераны войны и участники ликвидации аварии на ЧАЭС;
-граждане, прибывшие в город на лечение или оздоровление;
-дети до 18 лет;
-родственники жителей Львова.
Также, в этом году во Львове создадут два новых туристических маршрута: местами еврейского наследия и зданиями, которые построил Иван Левинский.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Львов, турист, налог
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника12:20
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
- «Центробанк ДНР» выпустил памятный знак с изображение убитого Захарченко08:16
- Жители "ЛНР" массово снимают деньги и "штурмуют" магазины 08:00
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- В мекке украинского туризма вводят налог для гостей города14:40
- В Краматорске появилась первая "умная" остановка14:30
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Главный тренер "Челси" раскритиковал качество газона на НСК "Олимпийский"14:00
- Конец света: самые громкие предсказания об апокалипсисе13:47
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- В Бразилии расстреляли учеников школы: погибли 9 человек, ранены — 1713:14
- В Киеве БТР протаранил авто военной инспекции. ВИДЕО13:01
- Политолог предсказал нехороший прогноз: если все так пойдет и дальше, нас может ждать «война» уже 31 марта12:40
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект