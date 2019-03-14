- В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ17:30
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Ждать осталось всего ничего: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20 градусов17:00
- Пенсии теперь не для всех: что изменится в Украине16:40
- Крики и хаос: в киевском метрополитене произошло ЧП16:29
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Кто и зачем "привязал" Порошенко к делу Укроборонпрома: эксперт о тайнах коррупционного скандала 15:30
- В Киеве зверски убили сотрудника Администрации президента15:16
- Украина прекращает производство шампанского15:00
- В мекке украинского туризма вводят налог для гостей города14:40
В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ
Компания «Нафтогаз Украины» утверждает, что появилась возможность оставить прежними цены на газ с 1 мая текущего года.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Экономическую правду», об этом сказано в главы компании Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману. В частности, отмечается, что за период существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке опустился ниже уровня, который предусмотрен действующим постановлением Кабмина о ПСО.
«Реформа газового рынка в Украине позволила десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям» - отмечается в письме. Коболев считает, что если украинские домохозяйства получат возможность свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет ниже установленной сейчас регулируемой цены.
Руководитель Нафтогаза предложил правительству вынести на рассмотрение возможность полной либерализации поставок газа для всех форм потребителей с 1 апреля 2019 года.
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ, повышение тарифов
- Ставицкий: "Нафтогаз" и "Газпром" договорились о цене на газ на первый квартал года
- Стало известно, как вырастет цена на газ в 2019 году
- "Газпром" готов идти на переговоры по снижению стоимости газа для Украины
- Газ дорожает на 50%
- Журналист: «Нафтогаз» откровенно дурит украинцев, мы платим по реально завышенным ценам
- Скидок не будет, несмотря на обещания: "Нафтогаз" продаёт газ по 520 долларов
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника12:20
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
- «Центробанк ДНР» выпустил памятный знак с изображение убитого Захарченко08:16
- Жители "ЛНР" массово снимают деньги и "штурмуют" магазины 08:00
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ17:30
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Ждать осталось всего ничего: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20 градусов17:00
- Пенсии теперь не для всех: что изменится в Украине16:40
- Крики и хаос: в киевском метрополитене произошло ЧП16:29
- Вышел расширенный трейлер финальной части "Мстителей" (ВИДЕО)16:20
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Кто и зачем "привязал" Порошенко к делу Укроборонпрома: эксперт о тайнах коррупционного скандала 15:30
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект