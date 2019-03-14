В работе популярных соцсетей произошел глобальный сбой

14.03.2019 11:45

Пользователи всего мира сообщают о сбое в работе социальных сетей Facebook и Instagram

Согласно данным Downdetector, чаще всего жалобы на работу соцсетей поступают из США и Западной Европы.



По словам пользователи соцсетей, сейчас они не могут публиковать записи, а также отправлять или получать сообщения.

Компании пока отказываются комментировать проблемы в работе.

Источник: https://donpress.com