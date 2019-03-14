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В работе популярных соцсетей произошел глобальный сбой

14.03.2019 11:45
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В работе популярных соцсетей произошел глобальный сбой

Пользователи всего мира сообщают о сбое в работе социальных сетей Facebook и Instagram

Согласно данным Downdetector, чаще всего жалобы на работу соцсетей поступают из США и Западной Европы.


По словам пользователи соцсетей, сейчас они не могут публиковать записи, а также отправлять или получать сообщения.

Компании пока отказываются комментировать проблемы в работе. 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Facebook, сбой, Instagram, соцсети
 
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