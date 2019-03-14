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Выборы-2019: Как проголосовать независимо от места прописки (Видео)
Сотни граждан Украины накануне выборов задаются вопросом, где голосовать, когда в паспорте прописка одна, а фактическое место жительства – другое? Например, живешь в Донецкой области, а зарегистрирован в Киеве.
Алла Ливерко в Мариуполе уже пять лет. Переехала из Бахмута (до переименования Артемовск). Голосовать будет здесь, потому что 31 марта работает до десяти вечера и поехать в родной город не может. Участок выбрала рядом с работой. Считает, что так удобнее. «Я работаю в Центральном районе и как раз в день выборов я буду на рабочем месте. Поэтому мне будет удобно перед работой. Это очень удобно, в связи с тем, что мой город находится очень далеко и 8 часов на автобусе нужно ехать. И в этот бы день я физически не смогла бы этого сделать», – говорит она.
Тем, кто планирует выбрать другой участок – дорога в ближайший отдел ведения Государственного реестра избирателей. Изменить место голосования может любой. Причины разные: командировки, переезд. Жителям временно неподконтрольной украинской власти территории при себе нужно иметь паспорт и его копию.
А таким, как Алла, кроме паспорта надо иметь документ, который засвидетельствует пребывание в городе. Это может быть справка с работы или договор об аренде квартиры. «Человек изменил временное место голосования. Он это изменил только на конкретные данные выборы. После выборов все люди автоматически возвращаются на свои избирательные участки на свой избирательный адрес», – объяснила главный специалист отдела ведения Государственного реестра избирателей Елена Смольская.
То есть, если будет второй тур выборов, то заявление нужно подавать еще раз. Но это – в апреле. А сейчас людям советуют поторопиться. Потому что вносить последние изменения можно только за 5 дней до голосования. «То есть до 25 марта, окончательный срок. Списки уже будут готовы, мы за два дня до выборов будем передавать списочки на избирательные участки, уже никаких изменений быть не может», – сообщила начальник отдела ведения Государственного реестра избирателей Вера Украинская.
Избрать президента в двух местах не получится. Потому что в один список избирателя занесут, а из другого автоматически вычеркнут.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, голосование, выборы президента
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