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Бойко догнал тройку лидеров президентской гонки

15.03.2019 15:10
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Бойко догнал тройку лидеров президентской гонки

Шансы выйти во второй тур имеют четыре кандидата - Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко, сообщает Страна.ua.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований "София", который проводился с 4 по 11 марта.
Среди респондентов, которые будут участвовать в выборах, предпочтения распределились так:
за Зеленского - 23,1%,
за Тимошенко - 14,0%,
за Порошенко - 12,4%,
за Бойко - 12,0%.
Другие кандидаты имеют уровень поддержки менее 10%. В частности, Анатолия Гриценко поддерживают 7,4% респондентов (среди тех, кто будет голосовать), Олега Ляшко - 4,5%, Игоря Смешко - 2,4%, Александра Вилкула - 2,1%, Руслан Кошулинский - 1,6% , Александра Шевченко - 1,4%.



Теги: рейтинг, Юрий Бойко, президентские выборы
 
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