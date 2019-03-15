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Под Киевом автоматчики напали на ювелирку и унесли драгоценностей на 5 млн гривен

15.03.2019 13:38
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Под Киевом автоматчики напали на ювелирку и унесли драгоценностей на 5 млн гривен

В городе Борисполь (находится под Киевом) группа злоумышленников с автоматами напала на ювелирный магазин и похитила драгоценности на сумму около 5 млн гривен.
Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Rover, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине, передает Главред.
В полиции добавили, что правоохранители ввели в действие операцию Сирена, но не нашли нападавших.
"Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в городе Борисполь и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен", — отметили в ведомстве.
По факту нападения на ювелирку начато производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.



Теги: Донбасс, Киев, Борисполь, ювелирные изделия, автомат, драгоценный камень
 
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