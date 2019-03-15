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Повышение пенсий в марте: кто из украинцев увидит увеличение доходов, а кому дадут только одноразовую выплату
На встрече с делегацией Международного валютного фонда министр соцполитики Рева рассказал, по какому принципу произошло повышений пенсий для различных категорий граждан с начала 2019 года.
Как стало известно, после перерасчета пенсий выплаты повысились для почти 9 миллионов украинцев из 10,2 миллиона получателей, передает "Диалог.UA".
"Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тысяч пенсионеров", - пояснил Рева. Министр рассказал, каким образом проводилось распределение пенсионеров по диапазону повышения пенсий. На 100 гривен повышение пенсий произошло для 1 991 457 человек пенсионеров. Для 2 536 385 человек пенсии повысили от 100 до 400 гривен. 798 016 человек повысили пенсии от 400 до 500 гривен. "От 500 грн до 700 грн получили 761 140 человек, от 700 грн до 1000 грн - 425 537 пенсионеров" – добавил Рева. "Повышение более чем 1000 грн произошло для 2 459 824 человек", - отметил министр. Также стало известно, что 2 095 111 пенсионерам произведут одноразовую доплату к пенсии в размере 2410,17 гривен. Произойдет так потому, что во время работы эти люди хоть и имели полный страховой стаж, но из-за низкого уровня зарплат получают пенсию ниже минимальной.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, МВФ, перерасчет, повышение, стаж, пенсии
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