- Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат22:10
- «Войска готовы! Ждем 31 марта! Дойдем до Львова!»: Жириновский в Крыму опять «пустил очередь губами»21:26
- Купе и плацкарта больше не будет: новости от Укрзализныци21:07
- Повышение пенсий в марте: кто из украинцев увидит увеличение доходов, а кому дадут только одноразовую выплату19:22
- В ОРДО обсуждают скорые переговоры Украины с РФ по Донбассу и Крыму15:42
- Бойко догнал тройку лидеров президентской гонки15:10
- Ветер, дождь, мокрый снег: Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни14:04
- Под Киевом автоматчики напали на ювелирку и унесли драгоценностей на 5 млн гривен13:38
- Флаг Украины в Донецке снимали с участием саперов08:10
- Миллионы украинцев потеряли субсидии: куда исчезли обещанные "живые деньги"21:40
Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат
Российские действия в Керченском проливе и Азовском море направлены на то, чтобы создать военную предпосылку для нападения на Украину с моря. Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев на специальном совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Страсбурге, сообщают Донецкие новости.
По словам Макеева, захват российской ФСБ украинских кораблей – это акт агрессии против Украины. Он отметил, что в тот момент Россия не сообщала о перекрытие Керченского пролива, а назвал такие действия «не случайными и спонтанными». «Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины относительно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Мы слышали, что слово "санкции" на самом деле не популярно, к сожалению, здесь, в Брюсселе и во многих европейских столицах. Но, пожалуйста, поймите, что это единственный мирный инструмент, которым владеют европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию», – сказал Макеев.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, море, нападение
- Мартынюк: Компартия в Украине не запрещена. Сегодня мы не сможем идти на выборы, но завтра ситуация будет другой. ВИДЕО
- Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»
- Таисия Повалий пообещала приехать в Крым, только попозже
- Донецкие ученые исследуют морское дно и оживляют землю
- "Патриотические силы Донбасса" заняли здание штаба Партии регионов (ФОТО)
- Газ будет! Но дорогой...
- На Донетчину надвигается штормовой ветер20:03
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели19:39
- В Донецке готовится многотысячный митинг: существует опасность провокаций, — блогер19:39
- Битва за воду: отремонтирован важный для Донбасса объект18:59
- В ОРЛО объяснили, почему медики бегут из «республики»18:41
- Четверо наемников РФ сдались ООС: как боевиков удалось втайне вывезти из "Л/ДНР" по их же просьбе18:20
- КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан 17 марта17:59
- Жириновский удивил жителей аннексированного Крыма неожиданным заявлением17:38
- На двух пунктах пропуска на Донбассе скончались люди17:22
- Фото из Луганска: ради чего луганчане предали Украину17:01
- Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат22:10
- Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"21:42
- «Войска готовы! Ждем 31 марта! Дойдем до Львова!»: Жириновский в Крыму опять «пустил очередь губами»21:26
- Купе и плацкарта больше не будет: новости от Укрзализныци21:07
- Каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака20:44
- На Донетчину надвигается штормовой ветер20:03
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели19:39
- В Донецке готовится многотысячный митинг: существует опасность провокаций, — блогер19:39
- Повышение пенсий в марте: кто из украинцев увидит увеличение доходов, а кому дадут только одноразовую выплату19:22
- Битва за воду: отремонтирован важный для Донбасса объект18:59
- Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"21:42
- Каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака20:44
- Как избавиться от запаха пота народными средствами22:23
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина