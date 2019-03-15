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«Войска готовы! Ждем 31 марта! Дойдем до Львова!»: Жириновский в Крыму опять «пустил очередь губами»
Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы России, хорошо известный мировому сообществу своими неадекватными высказываниями, в Крыму во время митинга в очередной раз сделал громкие, пугливые, но бессмысленные заявления.
В частности, как пишет replyua.net со ссылкой на СМИ, пользователи социальных сетей сообщают, что Жириновский на акции в Крыму заявил, что в Украине полностью завершатся конфликты только после того, как Россия окончательно и целиком «проглотит» нашу страну. При этом он добавил, что российские войска сейчас находятся в полной боевой готовности, а как только поступит приказ от главы Кремля, военные РФ дойдут до самого Львова.
Более того, одиозный политик отметил, что атака может иметь старт буквально сразу же после выборов тридцать первого марта. Лидер «ЛДПР» добавил, что Крымский полуостров был двадцать пять лет под оккупацией Украины, однако отныне не бывать больше сему. По его ложным убеждениям, совсем скоро граждане России смогут без препятствий ездить по трассе Симферополь – Львов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, оккупация, Жириновский
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