Бури и штормовые ветра! Синоптики сообщили прогноз на ближайшие дни

16.03.2019 09:11

Синоптики озвучили прогноз с дождями и штормовым ветром на выходные, осадков не удастся избежать практически по всей территории Украины.

Сегодня, 16 марта, практически по всей территории Украины ожидаются осадки, согласно прогнозам украинских экспертов Гидрометеоцентра. "Дожди - умеренные, ветер западного направления - сильный, до штормовых значений. Будьте осторожны", - предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Уточняется, что столбики термометров будут показывать плюсовую температуру, однако ночью местами она может опускаться ниже нуля. Таким образом, температура воздуха днем будет колебаться от 6 до 11°C днем и от -2 до 4 градусов ночью. Однако днем в южных регионах и Крыму будет теплее - до 10-13 градусов. Ожидается преимущественно западный ветер - 7-12 м/с