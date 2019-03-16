- Бури и штормовые ветра! Синоптики сообщили прогноз на ближайшие дни09:11
- Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат22:10
- «Войска готовы! Ждем 31 марта! Дойдем до Львова!»: Жириновский в Крыму опять «пустил очередь губами»21:26
- Купе и плацкарта больше не будет: новости от Укрзализныци21:07
- Повышение пенсий в марте: кто из украинцев увидит увеличение доходов, а кому дадут только одноразовую выплату19:22
- В ОРДО обсуждают скорые переговоры Украины с РФ по Донбассу и Крыму15:42
- Бойко догнал тройку лидеров президентской гонки15:10
- Ветер, дождь, мокрый снег: Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни14:04
- Под Киевом автоматчики напали на ювелирку и унесли драгоценностей на 5 млн гривен13:38
- Флаг Украины в Донецке снимали с участием саперов08:10
Бури и штормовые ветра! Синоптики сообщили прогноз на ближайшие дни
Синоптики озвучили прогноз с дождями и штормовым ветром на выходные, осадков не удастся избежать практически по всей территории Украины.
Сегодня, 16 марта, практически по всей территории Украины ожидаются осадки, согласно прогнозам украинских экспертов Гидрометеоцентра. "Дожди - умеренные, ветер западного направления - сильный, до штормовых значений. Будьте осторожны", - предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Уточняется, что столбики термометров будут показывать плюсовую температуру, однако ночью местами она может опускаться ниже нуля. Таким образом, температура воздуха днем будет колебаться от 6 до 11°C днем и от -2 до 4 градусов ночью. Однако днем в южных регионах и Крыму будет теплее - до 10-13 градусов. Ожидается преимущественно западный ветер - 7-12 м/с
Теги: Донбасс, ветер, шторм, прогноз погоды
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены» 09:25
- В Донецке остановился электротехнический завод: долги по зарплате — 6 млн рублей08:55
- Ситуация на линии разграничения сегодня, 16 марта: У КПВВ «Майорское» - большая очередь08:32
- Боевик признался, как расстреливал жителей Донецка и бойцов ВСУ07:26
- На Донетчину надвигается штормовой ветер20:03
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели19:39
- В Донецке готовится многотысячный митинг: существует опасность провокаций, — блогер19:39
- Битва за воду: отремонтирован важный для Донбасса объект18:59
- В ОРЛО объяснили, почему медики бегут из «республики»18:41
- Четверо наемников РФ сдались ООС: как боевиков удалось втайне вывезти из "Л/ДНР" по их же просьбе18:20
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены» 09:25
- Бури и штормовые ветра! Синоптики сообщили прогноз на ближайшие дни09:11
- В Донецке остановился электротехнический завод: долги по зарплате — 6 млн рублей08:55
- Ситуация на линии разграничения сегодня, 16 марта: У КПВВ «Майорское» - большая очередь08:32
- Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет08:19
- Знака зодиака, среди которых чаще всего попадаются плохие мужья07:43
- Боевик признался, как расстреливал жителей Донецка и бойцов ВСУ07:26
- Россиянка устроила «второй Чернобыль» прямо на улице: «Запасливая, украла наверно»22:37
- Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат22:10
- Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"21:42
- Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет08:19
- Знака зодиака, среди которых чаще всего попадаются плохие мужья07:43
- Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"21:42
- Каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака20:44
- Как избавиться от запаха пота народными средствами22:23
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов
- В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника
- Россия срочно усиливает военные части: на Донбасс зашла крупная партия техники РФ, к госгранице стянуты десятки танков