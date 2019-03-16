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Бури и штормовые ветра! Синоптики сообщили прогноз на ближайшие дни

16.03.2019 09:11
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Бури и штормовые ветра! Синоптики сообщили прогноз на ближайшие дни

Синоптики озвучили прогноз с дождями и штормовым ветром на выходные, осадков не удастся избежать практически по всей территории Украины.
Сегодня, 16 марта, практически по всей территории Украины ожидаются осадки, согласно прогнозам украинских экспертов Гидрометеоцентра. "Дожди - умеренные, ветер западного направления - сильный, до штормовых значений. Будьте осторожны", - предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Уточняется, что столбики термометров будут показывать плюсовую температуру, однако ночью местами она может опускаться ниже нуля. Таким образом, температура воздуха днем будет колебаться от 6 до 11°C днем и от -2 до 4 градусов ночью. Однако днем в южных регионах и Крыму будет теплее - до 10-13 градусов. Ожидается преимущественно западный ветер - 7-12 м/с



Теги: Донбасс, ветер, шторм, прогноз погоды
 
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