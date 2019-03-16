Кошевой опозорил Порошенко на всю Украину

16.03.2019 18:07

Петр Порошенко снова опозорился. Так, глава государства необычно «поздравил» всех женщин с 8 марта.

Внимание на конфуз гаранта обратил Евгений Кошевой в ежедневном юмористическом шоу «ЧистоNews», пишет from-ua.

Так, Кошевой рассказал записи Порошенко на его официальной страничке, где он поздравил всех женщин с 8 марта.

При этом гарант сумел "убить двух зайцев" так, как якобы подарком является закон о равноправии мужчин и женщин на военной службе, который был подписан в Октябре прошлого года. Этот просчет был высмеян в юмористическом шоу.

На фото прикрепленным под постом-поздравлением Порошенко изображен вместе с женщинами военными. При этом он не только поздравляет прекрасную половину человечества, но и напоминает, кто был инициатором подписания закона о равноправии мужчин и женщин на военной службе. Короче говоря: это вам подарок в октябре, но как бы и на восьмое марта.