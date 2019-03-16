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Украинцев ставят под удар: посольство США предупредило о страшном

16.03.2019 13:13
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Украинцев ставят под удар: посольство США предупредило о страшном

Гражданам США рекомендуют избегать толпы и демонстраций, следовать инструкциям местных правоохранительных органов.
Об этом говорится в специальном сообщении посольства, пишет from-ua.
В частности, в посольстве США отметили, что именно в субботу 16 марта украинские националистические организации планируют провести демонстрацию на Майдане Независимости.
"В субботу, 16 марта, украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на Майдане Независимости. Эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. В этом районе ожидаются большие скопления людей", - предупредили в посольстве.
Кроме того, в посольстве отметили, что нерекомендують гражданам США участвовать в митингах и находиться в больших толпах.
"Ожидайте большего, чем обычно полицейского присутствия. Ожидайте закрытия улиц, ограничения и обысков. Обращайте внимание на ваше окружение. Следите за местными новостями", - отметили в посольстве.



Теги: США, Донбасс, посольство, предупреждение, украинец
 
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