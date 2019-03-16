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Видео Шария, которое он в страхе удалил: что он такого сказал украинцам, так шокировавшего его подписчиков
Одиозный "журналист" Анатолий Шарий публично назвал жителей западных областей Украины людьми "второго и третьего сорта", которые якобы не имеют права называть себя украинцами. Украинофоб и пропагандист Кремля Анатолий Шарий, который называет себя "журналистом", попал в новый скандал с нацистскими высказываниями о жителях запада Украины, передает "Диалог.UA".
"Посмотрите это видео, которое Анатолий Шарий в панике удалил. Шарий называет жителей Западной Украины "вторым сортом, полукровками" и всячески унижает по национальному признаку. Разве это не пропаганда нацизма?" - отмечают пользователи, которые распространили видеозапись в Сети. Более того, возмущенные украинцы настаивают на том, что необходимо подать в ГПУ соответствующее заявление о содержащихся признаках уголовного преступления.
Теги: Донбасс, видео, украинец, Анатолий Шарий
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