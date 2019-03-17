Для изменения места голосования переселенцам потребуется только паспорт гражданина Украины

17.03.2019 19:50

Переселенцам из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса упростили процедуру изменения места голосования. В большинстве случаев ВПЛ понадобится только паспорт гражданина Украины, рассказала директор Общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева в комментарии изданию Gazeta.ua.

В постановлении № 893 Центризбиркома Украины сказано, что для изменения места голосования ВПЛ потребуется взять с собой только паспорт гражданина Украины, но в случае, если его место жительства есть в перечне населенных пунктов, определенном указом президента от 7 февраля 2019 года.

«Если человек проживает в населенном пункте из перечня, то ему не нужно никаких документов, кроме паспорта. Если он проживает в одном из населенных пунктов, которого нет в списке, то вместе с паспортом человек может взять любой документ, подтверждающий фактическое место проживания: договор аренды жилья, документы права собственности на квартиру, справка с работы, транспортные документы, но почти все жители оккупированных территорий включены в реестр и им ничего не надо брать, кроме паспорта «, — объяснила Татьяна.

Если же будет иметь место отказ от регистрации избирателя, эксперт советует требовать письменный ответ и затем обращаться в суд.

«Основанием для отказа может быть несвоевременная подача заявления, отсутствие избирательного адреса вообще, признание судом недееспособности. Но в любом случае надо требовать письменный ответ и с ним обращаться в суд», — говорит Татьяна Дурнева.

Источник: https://donpress.com