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Для изменения места голосования переселенцам потребуется только паспорт гражданина Украины
Переселенцам из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса упростили процедуру изменения места голосования. В большинстве случаев ВПЛ понадобится только паспорт гражданина Украины, рассказала директор Общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева в комментарии изданию Gazeta.ua.
В постановлении № 893 Центризбиркома Украины сказано, что для изменения места голосования ВПЛ потребуется взять с собой только паспорт гражданина Украины, но в случае, если его место жительства есть в перечне населенных пунктов, определенном указом президента от 7 февраля 2019 года.
«Если человек проживает в населенном пункте из перечня, то ему не нужно никаких документов, кроме паспорта. Если он проживает в одном из населенных пунктов, которого нет в списке, то вместе с паспортом человек может взять любой документ, подтверждающий фактическое место проживания: договор аренды жилья, документы права собственности на квартиру, справка с работы, транспортные документы, но почти все жители оккупированных территорий включены в реестр и им ничего не надо брать, кроме паспорта «, — объяснила Татьяна.
Если же будет иметь место отказ от регистрации избирателя, эксперт советует требовать письменный ответ и затем обращаться в суд.
«Основанием для отказа может быть несвоевременная подача заявления, отсутствие избирательного адреса вообще, признание судом недееспособности. Но в любом случае надо требовать письменный ответ и с ним обращаться в суд», — говорит Татьяна Дурнева.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы президента, переселенец
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