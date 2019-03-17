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МинВОТ получит деньги от США: На что потратят

17.03.2019 11:47
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Министерство временно оккупированных территорий (МинВОТ) стало бенефициаром новой программы помощи Украины от США. Об этом сообщает пресс-служба министерства. 

Отмечается, что с начала 2019 Агентство США по международному развитию начало имплементацию нового проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (USAID Democratic Governance East Activity / DG-East Program). О стратегических планах и возможности помощи общинам восточной Украины, локальным общественным организациям, местным и национальным властям говорилось на встрече заместителя министра по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц Украины Виктории Ворониной и делегации Агентства – Эн Хоппер, Майкл Стиватера и Марата Кюрчевского.

В рамках тесного сотрудничества USAID Ukraine – USAID Украины, МинВОТ выступило партнером проекта от Правительства Украины. USAID внедряло другой проект на Востоке Украины и имеет положительные наработки, которые станут основой для этого проекта.

В рамках проекта предполагается:

  • развитие новых общественных групп среди молодежи с финансовой поддержкой микро-проектов;
  • информирование населения об историях успеха;
  • поддержку новообразованных «бизнес-ассоциаций»;
  • работа со средствами массовой информации по информированию населения о ключевых реформы в Украине, Европейском векторе движения Украины, а также консолидация усилий направленных ​​на борьбу с пропагандой Российской Федерации;
  • техническая помощь общине при использовании прозрачных процедур закупки;
  • поддержка развития общественных образовательных инициатив;
  • создание интернет-сетей профессиональных журналистов для разоблачения пропаганды и фальшивых новостей;
  • организация культурных мероприятий и фестивалей;
  • поддержка связей украинских специалистов и студентов с коллегами других областей Украины;
  • улучшение предоставления административных и социальных услуг украинцам, проживающих на временно оккупированных территориях, а также уязвимым слоям населения;
  • поддержка адвокационных кампаний направленных на защиту прав внутренне перемещенных лиц.
Источник: https://dnews.dn.ua 


Теги: США, Донбасс, деньги
 
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