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МинВОТ получит деньги от США: На что потратят
Министерство временно оккупированных территорий (МинВОТ) стало бенефициаром новой программы помощи Украины от США. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что с начала 2019 Агентство США по международному развитию начало имплементацию нового проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (USAID Democratic Governance East Activity / DG-East Program). О стратегических планах и возможности помощи общинам восточной Украины, локальным общественным организациям, местным и национальным властям говорилось на встрече заместителя министра по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц Украины Виктории Ворониной и делегации Агентства – Эн Хоппер, Майкл Стиватера и Марата Кюрчевского.
В рамках тесного сотрудничества USAID Ukraine – USAID Украины, МинВОТ выступило партнером проекта от Правительства Украины. USAID внедряло другой проект на Востоке Украины и имеет положительные наработки, которые станут основой для этого проекта.
В рамках проекта предполагается:
- развитие новых общественных групп среди молодежи с финансовой поддержкой микро-проектов;
- информирование населения об историях успеха;
- поддержку новообразованных «бизнес-ассоциаций»;
- работа со средствами массовой информации по информированию населения о ключевых реформы в Украине, Европейском векторе движения Украины, а также консолидация усилий направленных на борьбу с пропагандой Российской Федерации;
- техническая помощь общине при использовании прозрачных процедур закупки;
- поддержка развития общественных образовательных инициатив;
- создание интернет-сетей профессиональных журналистов для разоблачения пропаганды и фальшивых новостей;
- организация культурных мероприятий и фестивалей;
- поддержка связей украинских специалистов и студентов с коллегами других областей Украины;
- улучшение предоставления административных и социальных услуг украинцам, проживающих на временно оккупированных территориях, а также уязвимым слоям населения;
- поддержка адвокационных кампаний направленных на защиту прав внутренне перемещенных лиц.
Теги: США, Донбасс, деньги
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