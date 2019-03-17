МинВОТ получит деньги от США: На что потратят

17.03.2019 11:47

Министерство временно оккупированных территорий (МинВОТ) стало бенефициаром новой программы помощи Украины от США. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что с начала 2019 Агентство США по международному развитию начало имплементацию нового проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (USAID Democratic Governance East Activity / DG-East Program). О стратегических планах и возможности помощи общинам восточной Украины, локальным общественным организациям, местным и национальным властям говорилось на встрече заместителя министра по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц Украины Виктории Ворониной и делегации Агентства – Эн Хоппер, Майкл Стиватера и Марата Кюрчевского.

В рамках тесного сотрудничества USAID Ukraine – USAID Украины, МинВОТ выступило партнером проекта от Правительства Украины. USAID внедряло другой проект на Востоке Украины и имеет положительные наработки, которые станут основой для этого проекта.

В рамках проекта предполагается: