- ВСУ под Вольным заставили врага пожалеть о смертельной атаке - у "ЛНР" потери и разгромлена техника 14:00
- В сети опубликовали видео позиций «спецназа МВД ДНР» под Ясиноватой13:32
- На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен13:15
- От мокрого снега до +18. Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни13:00
- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги12:02
- МинВОТ получит деньги от США: На что потратят11:47
- Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник11:30
- Компания УЗ избавилась от пуховых и перьевых подушек11:16
- Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео11:02
Нарушение стандартов и разворовывание средств: инженер из РФ — о строительстве дорог в Крыму
На подъезде к Крымскому мосту наблюдаются участки просевшего дорожного плотна. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар назвал две наиболее вероятные причины, передает OBOZREVATEL.
«Почему там происходят провалы дороги? Есть две версии, первая — не выполнили ГОСТовские нормативы, не из того материала сделана подложка для дороги. Вторая — это то, что на полуострове развиты карстовые провалы. Это все может быть», — говорит Медовар.
Он уточнил, что сложно сказать какая из причин является основной, но важным фактором эксперт считает само основание дороги — это или связные, или несвязные грунты.
«Связные грунты — это глины, не связные — пески. Песок гораздо дороже, чем глина, но она имеет очень сильное всасывающее давление, и она поднимает влагу с 10 метров. И вот если вода поднимается, а потом идет морозный эффект, то соответственно разрушается дорожное полотно и могут образоваться провалы», — объяснил инженер.
По его словам, именно применение глины вместо песка в качестве основания подошвы является причиной разрушения дорог в России. Эксперт уверен, что и в Крыму постарались сэкономить на строительстве и «заработать денег» , так как главное «не надежность и устойчивость, а деньги». Юрий Медовар уверен, что нарушение ГОСТа и разворовывание выделенных на строительство средств приведет к тому, что будут появляться новые участки провалов.
«А кто будет платить? Автомобилисты. Они будут ломать подвеску, ломать мосты, бить колеса и на этом кто-то будет зарабатывать большие деньги», — резюмировал он.
Теги: Донбасс, Крым, строительство, дорога
- Оккупанты столкнулись с полным крахом на «стройке века» в аннексированном Крыму
- Строительство ж/д подъездов к Керченскому мосту планируют завершить уже в этом году
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым
- Путин надеется выполнить "историческую миссию", которую не удалось реализовать Николаю ІІ
- В Крыму рассказали об очередных «успехах» строительства «Крымского моста»
- В сеть попало фото строительства оккупантами важного военного объекта в Крыму
- ВСУ под Вольным заставили врага пожалеть о смертельной атаке - у "ЛНР" потери и разгромлена техника 14:00
- В сети опубликовали видео позиций «спецназа МВД ДНР» под Ясиноватой13:32
- На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен13:15
- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник11:30
- Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео11:02
- В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные08:45
- Боевики «ДНР» на блокпостах издеваются над людьми. Люди в ярости08:01
- На Донбассе ВСУ смертельно ударили по боевикам07:45
- На Донбассе произошла трагедия: в результате обстрелов силы ООС понесли непоправимые потери07:26
- Нарушение стандартов и разворовывание средств: инженер из РФ — о строительстве дорог в Крыму14:20
- ВСУ под Вольным заставили врага пожалеть о смертельной атаке - у "ЛНР" потери и разгромлена техника 14:00
- Протест в центре столицы перерос в бойню с полицией: объявлено срочное решение13:45
- В сети опубликовали видео позиций «спецназа МВД ДНР» под Ясиноватой13:32
- На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен13:15
- От мокрого снега до +18. Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни13:00
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги12:02
- МинВОТ получит деньги от США: На что потратят11:47
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки