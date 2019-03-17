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От мокрого снега до +18. Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
В ближайшие сутки погоду в Украине определит прохладный и влажный воздух, сообщает НВ со ссылкой на Укргидрометцентр.
В восточных, западных областях и Приазовье ожидается дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории день пройдет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем местами в западных областях порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла, в Карпатском регионе и на юге Одесской области местами 15-18°; в горных районах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.
В Киеве ночью местами пройдет небольшой дождь, порывы ветра 15-18 м/с. Днем - без осадков, температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.
В понедельник, 18 марта, по всей территории страны осадков не ожидается, лишь на крайнем западе днем небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в восточных и центральных части местами 0-3° мороза; днем 12-17°, в восточных областях и на крайнем западе около 10°.
В Киеве будет сухо. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
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