Петр Порошенко объяснил, что заставит Путина принять позицию Украины

17.03.2019 16:35

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал о первоочередных задачах в случае победы на предстоящих выборах. Об этом он заявил во время сегодняшнего выступления на Михайловской площади в Киеве.

Президент сообщил присутствующим, что свой второй срок на посту главы государства он начнет с обновления военной ракетной программы.

«Наша дорога к миру лежит через дальнейшее укрепление армии. Свой первый президентский срок, страшно и вспомнить, начинал с того, что искал для армии не только шлемы и бронежилеты, а штаны, носки, белье. Следующий срок начну с обновленной военной ракетной программы», — пообещал Порошенко.

Президент уверен, что политико-дипломатические усилия увенчаются успехом, и Донбасс, и аннексированный Крым вернуться в Украину.

«Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против тех, кто стал на колени, против капитуляции, он вынужден будет принять позицию Украины и мира о „голубых касках“ ООН на Донбассе, и на другие наши предложения», — заверил он.

Источник: https://donpress.com