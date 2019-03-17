- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги12:02
- МинВОТ получит деньги от США: На что потратят11:47
- Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник11:30
- Компания УЗ избавилась от пуховых и перьевых подушек11:16
- Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео11:02
- 31 марта Украина переходит на летнее время10:40
- Пять дней выходных: как будем отдыхать на Пасху10:20
- В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные08:45
- Власть заговорила о введении двойного гражданства в Украине08:28
ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
Государственное учреждение "ПриватБанк" предупредила клиентов об услуге "Кредитный лимит". Размер предоставления кредита через такую популярную среди клиентов услугу будет принимать сам банк автоматически.
Об этом сообщила пресс-служба банка в ответ на заявления клиентов на официальном сайте.
Так, клиентка "ПриватБанка" пожаловалась на то, что изначально лимит на карточке ей уменьшили, а потом и вовсе установили его нулевым.
"Получила кредитную карточку с лимитом в 800 грн. Потом самостоятельно подняла 7000, деньгами пользовалась регулярно и возлагала обратно без просрочек, даже успела воспользоваться услугой рассрочка все погасил вовремя и вот в один день захожу, а у меня лимит стоит 6200, думаю 6200 так 6200, но не тут то было вношу остаток долга по карте и у меня лимит становится 0. Теперь в течение примерно 3 месяцев не могу ни установить лимит ни кредит взять вечно отказывают", - пожаловалась клиентка банка.
Служба поддержки "ПриватБанка" отреагировала на данный отзыв. Банк выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, а также сообщил при каких условиях банк принимает решение о повышение или понижение "Кредитного лимита".
"Извините за то, что Вы испытали неудобства, но вынуждены Вам сообщить, что решение о размере кредитного лимита принимает кредитный комитет по каждому Клиенту индивидуально и свои решения он не аргументирует. К большому сожалению, по результатам очередного пересчета этой модели Банк вынужден был пересмотреть свое решение о размере Вашего кредитного лимита", - сообщили в банке.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ПриватБанк, услуги
- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник11:30
- Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео11:02
- В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные08:45
- Боевики «ДНР» на блокпостах издеваются над людьми. Люди в ярости08:01
- На Донбассе ВСУ смертельно ударили по боевикам07:45
- На Донбассе произошла трагедия: в результате обстрелов силы ООС понесли непоправимые потери07:26
- На Донетчине неизвестные похитили мужчину07:10
- День шатателя: В «ДНР» предлагают установить новый праздник22:15
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы21:15
- Пушилин "похоронил" Россию в Крыму - соцсети "взорвали" кадры, как "прокололся" главарь "ДНР"12:16
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги12:02
- МинВОТ получит деньги от США: На что потратят11:47
- Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник11:30
- Компания УЗ избавилась от пуховых и перьевых подушек11:16
- Подразделения «ДНР» проводят танковые учения: опубликовано видео11:02
- 31 марта Украина переходит на летнее время10:40
- Пять дней выходных: как будем отдыхать на Пасху10:20
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- "Ру**кий солдат, иди домой, только домой: в Крыму, в Луганске и Донецке тебе уже не рады – цветов не будет", - блогер09:45
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки