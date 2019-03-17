Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Срочное заявление Квартала 95: кто заменит Зеленского

17.03.2019 16:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Срочное заявление Квартала 95: кто заменит Зеленского

Актерский состав студии «Квартал95» пополнился участником юмористического шоу «Лига смеха». Им оказался Владимир Мартынец.

Юморист является капитаном команды «Стадион Диброва» и по итогам минувшего сезона был признан лучшим актером.

Недавно Мартынец принял участие в новом выпуске «Вечернего квартала».

«Встречайте нового жителя «Квартала», — объявили его актеры студии.

Пока неизвестно, станет ли Мартынец актером «95 Квартала» на постоянной основе, или же будет принимать участие лишь в отдельных выпусках. Его участие может быть связано с уходом лидера студии и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Сам Зеленский также принял участие в новом выпуске «Вечернего квартала», но лишь в некоторых номерах.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Квартал 95
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх