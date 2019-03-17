Последние новости раздела
- В Харьковской области жестоко убит военный20:42
- Для изменения места голосования переселенцам потребуется только паспорт гражданина Украины19:50
- В Украине целый город рискует остаться без связи Kyivstar17:43
- Порошенко заявил о скором возврате Донбасса и Крыма в Украину17:10
- Срочное заявление Квартала 95: кто заменит Зеленского16:48
- Петр Порошенко объяснил, что заставит Путина принять позицию Украины16:35
- В «Зе-штабе» рассказали покажут ли публике живого Зеленского до выборов16:15
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным15:00
- Члены группировки «ЛНР» избили мужчину на блокпосту, — ОБСЕ14:45
- Нарушение стандартов и разворовывание средств: инженер из РФ — о строительстве дорог в Крыму14:20
В Харьковской области жестоко убит военный
17.03.2019 20:42
В Харьковской области убили украинского военнослужащего контрактной службы. Об этом передает from-ua .
Сообщается, что тело со следами насильственной смерти обнаружили в городе Чугуев. Труп солдата, 1992 года рождения, нашли в лесополосе, недалеко от воинской части в которой он служил.
В полиции отметили, что на теле покойного множественные колото-резаные раны. Предварительно установлено, что смерть наступила более месяца назад.
Начато расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных.
Теги: Донбасс, убийство, Харьковская область, военный
Читайте также:
- Мужчину убили за незначительный долг
- Парень изрешетил приятеля ножом, а затем поджёг
- Яд в бутылке убил 48 человек: дело смертельного суррогатного алкоголя – уже в суде
- Апелляционный суд оставил в силе приговор жестоким убийцам
- «Козий вампир» прет на восток
- Защищая честь матери, сын забил обидчика... табуреткой
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
- Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом19:38
- В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб19:27
- Дончане рассказали о низком качестве продуктов, продаваемых в местных магазинах19:03
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"18:19
- "Да они же ноль без палочки", - мечты главарей "Л/ДНР" на встречу с Путиным смешат даже сепаратистов18:00
- Порошенко заявил о скором возврате Донбасса и Крыма в Украину17:10
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным15:00
- В РФ создали нового "монстра" для разгона противников Путина - фото машины пугают соцсети21:40
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- В Харьковской области жестоко убит военный20:42
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
- Для изменения места голосования переселенцам потребуется только паспорт гражданина Украины19:50
- Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом19:38
- В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб19:27
- Дончане рассказали о низком качестве продуктов, продаваемых в местных магазинах19:03
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"18:19
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели