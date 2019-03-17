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В Украине целый город рискует остаться без связи Kyivstar

17.03.2019 17:43
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В Украине целый город рискует остаться без связи Kyivstar

Благодаря действиям чиновников целый город может остаться без мобильной связи.

За словами нового представителя мобильного оператора "Киевстар" Александра Комарова, один из основных законов для телеком-отрасли – о доступе к инфраструктуре – до сих пор не работает в Украине.

"У нас прослеживается парадоксальная тенденция: де-юре закон должен выполняться, но в отдельных областях мы сталкиваемся с блокировкой доступа. Например, часть инфраструктуры размещается на муниципальных объектах. Но чиновники упорно не хотят «играть» по новым правилам. Например, сейчас в Николаеве у всех мобильных операторов заканчивается срок действия договоров аренды объектов коммунальной собственности. Местная власть не спешит их пролонгировать, в результате чего часть города может остаться без связи", – говорит представитель "Киевстар".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киевстар, мобильная связь
 
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