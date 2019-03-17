В Украине целый город рискует остаться без связи Kyivstar

17.03.2019 17:43

Благодаря действиям чиновников целый город может остаться без мобильной связи.

За словами нового представителя мобильного оператора "Киевстар" Александра Комарова, один из основных законов для телеком-отрасли – о доступе к инфраструктуре – до сих пор не работает в Украине.

"У нас прослеживается парадоксальная тенденция: де-юре закон должен выполняться, но в отдельных областях мы сталкиваемся с блокировкой доступа. Например, часть инфраструктуры размещается на муниципальных объектах. Но чиновники упорно не хотят «играть» по новым правилам. Например, сейчас в Николаеве у всех мобильных операторов заканчивается срок действия договоров аренды объектов коммунальной собственности. Местная власть не спешит их пролонгировать, в результате чего часть города может остаться без связи", – говорит представитель "Киевстар".

Источник: https://from-ua.com