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Власть заговорила о введении двойного гражданства в Украине
Министр иностранных дел Павел Климкин выступил за идею двойного гражданства для представителей украинской диаспоры.
"Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю", - сказал он в интервью Украинскому радио, передает НВ.
Министр подчеркнул, что Украина должна прописать критерии, по которым будут предоставлять двойное гражданство.
"Конечно, мы должны к этому идти. Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или какой бюрократии, или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру", - резюмировал он.
Ранее Климкин заявлял, что сейчас назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.
Такое заявление он сделал после того, как в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского присягают на верность Венгрии и получают документы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, МИД, гражданство
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