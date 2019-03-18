Источник: Россия готовится к сдаче Крыма

18.03.2019 14:20

Бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой сообщил, что захват Крыма нанес России колоссальный ущерб — она начала исчезать из экономического и политического пространства планеты, передает Главред.

Руководство РФ все больше и больше убеждается, что в конце концов Крым придется возвращать, и оно к этому ментально готовится, рассказал политик Фактам.

По его словам, в России присоединение полуострова имело очень краткосрочный пропагандистский эффект.

"В Кремле рассчитывали, что все произойдет, как с Абхазией, Приднестровьем. Или хотя бы как с Южной Осетией (РФ не наказывали санкциями за вмешательство в другие страны — Ред.). Но в данном случае все получилось иначе", — отметил собеседник.

Боровой полагает, что понимание этого уже пришло или приходит к россиянам.

"Пропагандистский эффект уже очень слабый. А мировым сообществом эта гордая идея Путина (российский президент Владимир Путин — Ред.) названа международным преступлением. Руководство России все больше и больше убеждается, что в конце концов Крым придется отдавать назад. И они к этому ментально готовятся", — сказал оппозиционер.

Источник: https://from-ua.com