Киевстар принял крайне непопулярное решение

18.03.2019 21:20

Мобильный оператор "Киевстар", который недавно заявил об изменениях в тарифах и закрытии интернет-пакетов, намерен пересмотреть тарифную линейку и убрать из нее безлимитные пакеты. Об этом заявил глава компании Александр Комаров.

"Безлимит, без учета потребностей абонента – это утопия с негативным финалом. Мы хотим предлагать абоненту тот объем услуг, который он реально будет использовать", - заявил Александр Комаров. Он отметил, что потребителям приходится оплачивать дата-трафик, который они полностью не используют.

У "Киевстара" стоимость безлимитных тарифов начинается со 150 грн – "Киевстар 4G" для контрактной формы обслуживания. А для припейда есть пакет "Максимальный Безлим" с абонплатой 225 грн. за четыре недели.

У конкурентов "Киевстара" тоже нетрудно найти пакеты, в описании которых можно встретить словосочетание "безлимитный интернет". Например, у Vodafone самый доступный по стоимости – SuperNet Unlim с абонплатой 115 грн за четыре недели. lifecell ограничил верхний порог включенного в пакеты дата-трафика 40 ГБ.

Источник: https://from-ua.com