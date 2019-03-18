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Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться
18.03.2019 19:40
В Украине по состоянию на сегодня, 18 марта, учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).
Напомним, что по состоянию на 11 марта в Украине были учтены 1 млн 363 тыс. 891 переселенец. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ уменьшилось на 721 человека.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ
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