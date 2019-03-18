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Купе и плацкарта - прошлый век. Поезда УЗ разделят на три класса
«Укрзализниця» не останавливается на пути внедрения новшеств. Например, обновила корпоративный логотип. Сократила число проводников.
Отказалась от ковровых дорожек в новых вагонах в пользу шумоизоляционного покрытия. А также от пуховых и перьевых подушек, старых матрасов. Вместо них будут современные синтетические материалы, которые легко чистятся и являются гипоаллергенными. На стоимости комплекта белья это уже отразилось, а подушки некоторым клиентам показались неудобными: мол, слишком плоские…
А сейчас компания усиленно работает над совершенствованием системы изменения тарифов на пассажирские перевозки. В УЗ считают, это даст возможность восстановить баланс между экономической целесообразностью и доступностью для населения.
"Вопрос — как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок",
— отметил председатель правления Евгений Кравцов в интервью одной из газет.
Как было сказано, УЗ планирует разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и сервиса, с разными тарифами.
"Это нужно для того, чтобы "Укрзализниця" смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта",
— объяснил председатель правления.
Также он уточнил, что будут внедрены три класса поездов "Комфорт", "Стандарт" и "Эконом", которые разделят по уровню сервиса и соответствующей стоимости. Так, для перевозок класса «Комфорт» тариф будет установлен на «экономически мотивированном уровне».
Кравцов подытожил, что процесс введения классов находится на финальной стадии. В компании надеются, что «за нескольких недель или даже дней этот вопрос будет решен».
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, плацкарт, купе
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