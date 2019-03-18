Купе и плацкарта - прошлый век. Поезда УЗ разделят на три класса

18.03.2019 20:20

«Укрзализниця» не останавливается на пути внедрения новшеств. Например, обновила корпоративный логотип. Сократила число проводников.

Отказалась от ковровых дорожек в новых вагонах в пользу шумоизоляционного покрытия. А также от пуховых и перьевых подушек, старых матрасов. Вместо них будут современные синтетические материалы, которые легко чистятся и являются гипоаллергенными. На стоимости комплекта белья это уже отразилось, а подушки некоторым клиентам показались неудобными: мол, слишком плоские…

А сейчас компания усиленно работает над совершенствованием системы изменения тарифов на пассажирские перевозки. В УЗ считают, это даст возможность восстановить баланс между экономической целесообразностью и доступностью для населения.

"Вопрос — как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок",

— отметил председатель правления Евгений Кравцов в интервью одной из газет.

Как было сказано, УЗ планирует разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и сервиса, с разными тарифами.

"Это нужно для того, чтобы "Укрзализниця" смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта",

— объяснил председатель правления.

Также он уточнил, что будут внедрены три класса поездов "Комфорт", "Стандарт" и "Эконом", которые разделят по уровню сервиса и соответствующей стоимости. Так, для перевозок класса «Комфорт» тариф будет установлен на «экономически мотивированном уровне».

Кравцов подытожил, что процесс введения классов находится на финальной стадии. В компании надеются, что «за нескольких недель или даже дней этот вопрос будет решен».

Источник: http://kr24.com.ua